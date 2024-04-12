Бабин Александр Михайлов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бабин Михаил Иванов
Мать: Бабина Авдотья Феодорова
Рождение ребёнка
26.07.1885
Сын: Бабин Василий Александров
Мать ребёнка: Параскева Павлова
Рождение ребёнка
25.06.1887
Дочь: Бабина Мария Александрова
Мать ребёнка: Параскева Павлова
Рождение ребёнка
15.11.1890
Сын: Бабин Григорий Александров
Мать ребёнка: Параскева Павлова
Рождение ребёнка
08.08.1893
Дочь: Бабина Наталия Александрова
Мать ребёнка: Параскева Павлова
Рождение ребёнка
14.06.1896
Мать ребёнка: Параскева Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Павлова
Смерть
Неизвестно