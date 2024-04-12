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Бабин Александр Михайлов

Место рождения

Крючковская, Раненбургский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабин Михаил Иванов

Мать: Бабина Авдотья Феодорова

Крючковская, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
26.07.1885

Сын: Бабин Василий Александров

Мать ребёнка: Параскева Павлова

Крючковская, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1887

Дочь: Бабина Мария Александрова

Мать ребёнка: Параскева Павлова

Крючковская, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
15.11.1890

Сын: Бабин Григорий Александров

Мать ребёнка: Параскева Павлова

Крючковская, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
08.08.1893

Дочь: Бабина Наталия Александрова

Мать ребёнка: Параскева Павлова

Крючковская, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
14.06.1896

Сын: Бабин Иоанн Александров

Мать ребёнка: Параскева Павлова

Крючковская, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Павлова

Смерть
Неизвестно
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