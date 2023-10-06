Живогляд Сергей Фомич
Место рожденияГадячский уезд, Полтавская губерния, Российская империя
Дата рождения06.10.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1853
Гадячский уезд, Полтавская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.08.1880
Сын: Живогляд Варфоломей Сергеевич
Мать ребёнка: Живогляд Евпраксия Трофимовна
Гадячский уезд, Полтавская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.09.1884
Дочь: Мырко Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Живогляд Евпраксия Трофимовна
Рождение ребёнка
26.07.1887
Дочь: Щербак Серафима Сергеевна
Мать ребёнка: Живогляд Евпраксия Трофимовна
Рождение ребёнка
01.02.1890
Мать ребёнка: Живогляд Евпраксия Трофимовна
Рождение ребёнка
29.10.1892
Мать ребёнка: Живогляд Евпраксия Трофимовна
Рождение ребёнка
04.09.1894
Дочь: Елисавета Сергеевна
Мать ребёнка: Живогляд Евпраксия Трофимовна
Рождение ребёнка
20.10.1898
Сын: Живогляд Константин Сергеевич
Мать ребёнка: Живогляд Евпраксия Трофимовна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин- собственник
Смерть
Неизвестно