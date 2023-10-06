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Живогляд Сергей Фомич

Место рождения

Гадячский уезд, Полтавская губерния, Российская империя

Дата рождения

06.10.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1853

Отец: Живогляд Фома Илларионович

Мать: Живогляд Евдокия Семеновна

Гадячский уезд, Полтавская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.08.1880

Сын: Живогляд Варфоломей Сергеевич

Мать ребёнка: Живогляд Евпраксия Трофимовна

Гадячский уезд, Полтавская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.09.1884

Дочь: Мырко Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Живогляд Евпраксия Трофимовна

Хитцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
26.07.1887

Дочь: Щербак Серафима Сергеевна

Мать ребёнка: Живогляд Евпраксия Трофимовна

Хитцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
01.02.1890

Сын: Живогляд Семен Сергеевич

Мать ребёнка: Живогляд Евпраксия Трофимовна

Хитцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
29.10.1892

Сын: Живогляд Иосиф Сергеевич

Мать ребёнка: Живогляд Евпраксия Трофимовна

Хитцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
04.09.1894

Дочь: Елисавета Сергеевна

Мать ребёнка: Живогляд Евпраксия Трофимовна

Хитцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
20.10.1898

Сын: Живогляд Константин Сергеевич

Мать ребёнка: Живогляд Евпраксия Трофимовна

Хитцы, Полтавська область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин- собственник
Смерть
Неизвестно
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