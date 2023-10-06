Живогляд (Кузьменко) Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живогляд (Кузьменко) Евдокия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

17.11.1903

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.10.1852

Муж: Живогляд Фома Илларионович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.10.1853

Сын: Живогляд Сергей Фомич

Отец ребёнка: Живогляд Фома Илларионович

Гадячский уезд, Полтавская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.01.1856

Дочь: Татьяна Фоминична

Отец ребёнка: Живогляд Фома Илларионович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.12.1857

Дочь: Живогляд Мелания Фоминична

Отец ребёнка: Живогляд Фома Илларионович

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
17.11.1903
Харьковская губерния, Российская империя
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