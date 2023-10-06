Живогляд (Кузьменко) Евдокия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти17.11.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.10.1852
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.10.1853
Отец ребёнка: Живогляд Фома Илларионович
Гадячский уезд, Полтавская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.01.1856
Дочь: Татьяна Фоминична
Отец ребёнка: Живогляд Фома Илларионович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.12.1857
Дочь: Живогляд Мелания Фоминична
Отец ребёнка: Живогляд Фома Илларионович
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
17.11.1903
Харьковская губерния, Российская империя