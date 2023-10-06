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Живогляд Фома Илларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.10.1852

Жена: Живогляд Евдокия Семеновна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.10.1853

Сын: Живогляд Сергей Фомич

Мать ребёнка: Живогляд Евдокия Семеновна

Гадячский уезд, Полтавская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.01.1856

Дочь: Татьяна Фоминична

Мать ребёнка: Живогляд Евдокия Семеновна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.12.1857

Дочь: Живогляд Мелания Фоминична

Мать ребёнка: Живогляд Евдокия Семеновна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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