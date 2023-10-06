Живогляд Фома Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.10.1852
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.10.1853
Мать ребёнка: Живогляд Евдокия Семеновна
Гадячский уезд, Полтавская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.01.1856
Дочь: Татьяна Фоминична
Мать ребёнка: Живогляд Евдокия Семеновна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.12.1857
Дочь: Живогляд Мелания Фоминична
Мать ребёнка: Живогляд Евдокия Семеновна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно