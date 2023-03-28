село Хитцы, село Хитцы, Полтавська область (на 2018) — Familio

Хитцы

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Гадячский уезд
785Хитцы, с. вл. и казач.при рч. Груне.313103410402Заводов 2.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Гадячский уезд
С. Хитцы и Сватки26Евд. Вас. Генрикова374109

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Гадячский уезд, Краснолукская волость
112. Хитцы, село бывшее государственное и владельческое, при речке Груни, дворов 136, жителей 881, церковь православная, питейный дом, 1 вод. и 5 ветряных мельниц, кузниц Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Гадячский уезд, Красно-Лукская волость
21.0Хитцы селоХитцовское козаков34737370215201416
21.0Хитцы селоХитцовское крестьян собственников34
21.0Хитцы селоХитцовское дворовых крестьян34

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-17860Хитціселор-н Гадяцькийсільрада Краснолуцька
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