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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
785Хитцы, с. вл. и казач.при рч. Груне.313103410402Заводов 2.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Гадячский уезд
С. Хитцы и Сватки26Евд. Вас. Генрикова374—109
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
112. Хитцы, село бывшее государственное и владельческое, при речке Груни, дворов 136, жителей 881, церковь православная, питейный дом, 1 вод. и 5 ветряных мельниц, кузниц Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
21.0Хитцы селоХитцовское козаков347373—70215201416
21.0Хитцы селоХитцовское крестьян собственников34
21.0Хитцы селоХитцовское дворовых крестьян34
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-17860Хитціселор-н Гадяцькийсільрада Краснолуцька