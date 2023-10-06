Живогляд Евпраксия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живогляд Евпраксия Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1880

Сын: Живогляд Варфоломей Сергеевич

Отец ребёнка: Живогляд Сергей Фомич

Гадячский уезд, Полтавская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.09.1884

Дочь: Мырко Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Живогляд Сергей Фомич

Хитцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
26.07.1887

Дочь: Щербак Серафима Сергеевна

Отец ребёнка: Живогляд Сергей Фомич

Хитцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
01.02.1890

Сын: Живогляд Семен Сергеевич

Отец ребёнка: Живогляд Сергей Фомич

Хитцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
29.10.1892

Сын: Живогляд Иосиф Сергеевич

Отец ребёнка: Живогляд Сергей Фомич

Хитцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
04.09.1894

Дочь: Елисавета Сергеевна

Отец ребёнка: Живогляд Сергей Фомич

Хитцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
20.10.1898

Сын: Живогляд Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Живогляд Сергей Фомич

Хитцы, Полтавська область
Смерть
Неизвестно
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