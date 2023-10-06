Живогляд Евпраксия Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
25.08.1880
Сын: Живогляд Варфоломей Сергеевич
Отец ребёнка: Живогляд Сергей Фомич
Гадячский уезд, Полтавская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.09.1884
Дочь: Мырко Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Живогляд Сергей Фомич
Рождение ребёнка
26.07.1887
Дочь: Щербак Серафима Сергеевна
Отец ребёнка: Живогляд Сергей Фомич
Рождение ребёнка
01.02.1890
Отец ребёнка: Живогляд Сергей Фомич
Рождение ребёнка
29.10.1892
Отец ребёнка: Живогляд Сергей Фомич
Рождение ребёнка
04.09.1894
Дочь: Елисавета Сергеевна
Отец ребёнка: Живогляд Сергей Фомич
Рождение ребёнка
20.10.1898
Сын: Живогляд Константин Сергеевич
Отец ребёнка: Живогляд Сергей Фомич
Смерть
Неизвестно