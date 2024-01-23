Радевкин Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти29.04.1956
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.09.1035
Дочь: Радевкина Любовь Андреевна
Мать ребёнка: Морозова Мария Ивановна
Рождение
1900
Отец: Радевкин Василий
Бракосочетание
?.01.1927
Жена: Морозова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
10.11.1931
Дочь: Радевкина Анна Андреевна
Мать ребёнка: Морозова Мария Ивановна
Коровкино, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Радевкина Клавдия Андреевна
Мать ребёнка: Морозова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
03.10.1946
Сын: Радевкин Николай Андреевич
Мать ребёнка: Морозова Мария Ивановна
Коровкино, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Смерть
29.04.1956
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Несчастный случай на Челябинском Металлургическом заводе