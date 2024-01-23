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Радевкин Андрей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

29.04.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.09.1035

Дочь: Радевкина Любовь Андреевна

Мать ребёнка: Морозова Мария Ивановна

Рождение
1900

Отец: Радевкин Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
?.01.1927

Жена: Морозова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
10.11.1931

Дочь: Радевкина Анна Андреевна

Мать ребёнка: Морозова Мария Ивановна

Коровкино, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Радевкина Клавдия Андреевна

Мать ребёнка: Морозова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
03.10.1946

Сын: Радевкин Николай Андреевич

Мать ребёнка: Морозова Мария Ивановна

Коровкино, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Смерть
29.04.1956
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Несчастный случай на Челябинском Металлургическом заводе
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