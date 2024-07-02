Коломеец (Радевкина) Любовь Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломеец (Радевкина) Любовь Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1035

Дата смерти

07.08.1986

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1035

Отец: Радевкин Андрей Васильевич

Мать: Радевкина (Морозова) Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коломеец Виктор Федорович

Рождение ребёнка
27.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коломеец Виктор Федорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
07.08.1986

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