Коломеец (Радевкина) Любовь Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1035
Дата смерти07.08.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1035
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коломеец Виктор Федорович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
07.08.1986