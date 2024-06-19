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Трофим Терентьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796 ст.

Дата смерти

16.11.1853

Пол

Мужской

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.

Отец: Терентий Афанасьев

Мать: Настасья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овдотья Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинья(Jустина) Устинья (Jустина) Трофимовна

Мать ребёнка: Овдотья Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овдотья Степанова

Рождение ребёнка
09.06.1817

Сын: Тихон

Мать ребёнка: Овдотья Степанова

Смерть
16.11.1853

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