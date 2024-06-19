Трофим Терентьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796 ст.
Дата смерти16.11.1853
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.
Отец: Терентий Афанасьев
Мать: Настасья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Овдотья Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинья(Jустина) Устинья (Jустина) Трофимовна
Мать ребёнка: Овдотья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Овдотья Степанова
Рождение ребёнка
09.06.1817
Сын: Тихон
Мать ребёнка: Овдотья Степанова
Смерть
16.11.1853