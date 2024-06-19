Устинья(Jустина) Устинья (Jустина) Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти26.11.1863
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трофим Терентьев
Мать: Овдотья Степанова
Рождение ребёнка
21.08.1839
Дочь: (Булдыкова) Наталья
Отец ребёнка: Булдыков Платон Порфиреев
Рождение ребёнка
12.03.1841
Отец ребёнка: Булдыков Платон Порфиреев
Рождение ребёнка
18.10.1851
Дочь: (Жемкова) Неонилла Платоновна
Отец ребёнка: Булдыков Платон Порфиреев
Смерть
26.11.1863