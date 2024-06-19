Устинья(Jустина) Устинья (Jустина) Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья(Jустина) Устинья (Jустина) Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

26.11.1863

Пол

Женский

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трофим Терентьев

Мать: Овдотья Степанова

Рождение ребёнка
21.08.1839

Дочь: (Булдыкова) Наталья

Отец ребёнка: Булдыков Платон Порфиреев

Рождение ребёнка
12.03.1841

Сын: Булдыков Иаков Платонов

Отец ребёнка: Булдыков Платон Порфиреев

Рождение ребёнка
18.10.1851

Дочь: (Жемкова) Неонилла Платоновна

Отец ребёнка: Булдыков Платон Порфиреев

Смерть
26.11.1863

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