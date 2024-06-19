Овдотья Степанова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиОвдотья Степанова

Овдотья Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

1817 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степан Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трофим Терентьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинья(Jустина) Устинья (Jустина) Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Терентьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Терентьев

Рождение ребёнка
09.06.1817

Сын: Тихон

Отец ребёнка: Трофим Терентьев

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