Овдотья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степан Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трофим Терентьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинья(Jустина) Устинья (Jустина) Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Терентьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Терентьев
Рождение ребёнка
09.06.1817
Сын: Тихон
Отец ребёнка: Трофим Терентьев