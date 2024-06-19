Настасья Иванова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Настасья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1793 г.р.
1796 г.р.
1802 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терентий Афанасьев

Рождение ребёнка
04.09.1793

Сын: Вавила

Отец ребёнка: Терентий Афанасьев

Рождение ребёнка
1796 ст.

Сын: Трофим Терентьев

Отец ребёнка: Терентий Афанасьев

Рождение ребёнка
11.11.1802

Сын: Виктор

Отец ребёнка: Терентий Афанасьев

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