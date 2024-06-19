Настасья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Терентий Афанасьев
Рождение ребёнка
04.09.1793
Сын: Вавила
Отец ребёнка: Терентий Афанасьев
Рождение ребёнка
1796 ст.
Сын: Трофим Терентьев
Отец ребёнка: Терентий Афанасьев
Рождение ребёнка
11.11.1802
Сын: Виктор
Отец ребёнка: Терентий Афанасьев