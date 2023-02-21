Гаврила Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1762
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1762
Отец: Максим Филиппов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1786
Дочь: Прасковья Гаврилова
Мать ребёнка: Федосья
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Сын: Максимов Алексей Гаврилов
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья
Смерть
1833