Гаврила Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврила Максимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1762

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1741 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1764 г.р.

Дети

Вычислено 1786 г.р.
Вычислено 1798 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1762

Отец: Максим Филиппов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1786

Дочь: Прасковья Гаврилова

Мать ребёнка: Федосья

Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Сын: Максимов Алексей Гаврилов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья

Смерть
1833
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