село Ельники, село Ельники, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Ельники

Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Ельники Ельниковской волости Краснослободского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3302.
Сельскохозяйственная перепись с. Ельники Ельниковской волости Краснослободского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3303.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Краснослободский уезд
963Ельники, с. вл.при руч. Малой Варме.20станов. кварт.32710661131Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Краснослободский уезд, Ельниковская волость
436. Ельники, село бывшее владельческое, при речке М. Варме, дворов 485, жителей 2697, волостное правление (уездный город в 20 верстах), церковь православная, школа, 3 ла Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Ельниковский район
12648Ельникисело54°38'43°53'N-38-052

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Ельниковский муниципальный район, Ельниковское сельское поселение
89618425101с Ельникисело
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