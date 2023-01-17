Ельники
Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Ельники Ельниковской волости Краснослободского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3302.
Сельскохозяйственная перепись с. Ельники Ельниковской волости Краснослободского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3303.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
963Ельники, с. вл.при руч. Малой Варме.20станов. кварт.32710661131Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
436. Ельники, село бывшее владельческое, при речке М. Варме, дворов 485, жителей 2697, волостное правление (уездный город в 20 верстах), церковь православная, школа, 3 ла Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
12648Ельникисело54°38'43°53'N-38-052
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
89618425101с Ельникисело