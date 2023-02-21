Прасковья Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1762 г.р.

Мать

Вычислено 1764 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786

Отец: Гаврила Максимов

Мать: Федосья

Смерть
Неизвестно
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