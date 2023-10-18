Смирнова (Денисова) Серафима Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Денисова) Серафима Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Сын: Смирнов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
1938

Сын: Смирнов Иван? Михайлович

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Смирнова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Тимофеевич

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Михаил Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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