Смирнова (Денисова) Серафима Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1935
Сын: Смирнов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Смирнова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Тимофеевич
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно