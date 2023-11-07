Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Смирнов Иван? Михайлович
Смирнов Иван? Михайлович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1938
Дата смерти
1948
Пол
Мужской
Отец
Смирнов Михаил Тимофеевич
1915 г.р.
Мать
Смирнова (Денисова) Серафима Викторовна
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец:
Смирнов Михаил Тимофеевич
Мать:
Смирнова Серафима Викторовна
Смерть
1948
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия