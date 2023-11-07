Смирнов Иван? Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Иван? Михайлович

Смирнов Иван? Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Смирнов Михаил Тимофеевич

Мать: Смирнова Серафима Викторовна

Смерть
1948
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close