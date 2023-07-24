Дороненко Иван
Место рожденияд.Терюхино Смоленской губ, Юхнов.уезда, Воскрес.вол., Смоленская губерния (ныне Калужская обл.), Юхновский уезд, Воскресенская волость., г.Калуга
Дата рождения1827
Дата смерти1894
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Дороненко Емельян
Мать: Дороненко Федосья
д.Терюхино Смоленской губ, Юхнов.уезда, Воскрес.вол., Смоленская губерния (ныне Калужская обл.), Юхновский уезд, Воскресенская волость., г.Калуга
Рождение ребёнка
1850
Сын: Дороненко Григорий
Мать ребёнка: Дороненко Ефросинья
Рождение ребёнка
1864
Сын: Дороненко Алексей
Мать ребёнка: Дороненко Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дороненко Ефросинья
Смерть
1894
с.Карбыза Муромцевского р-на Омской обл., д. Карбыза, Муромцевский район, Омская обл., Россия