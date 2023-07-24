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Дороненко Иван

Место рождения

д.Терюхино Смоленской губ, Юхнов.уезда, Воскрес.вол., Смоленская губерния (ныне Калужская обл.), Юхновский уезд, Воскресенская волость., г.Калуга

Дата рождения

1827

Дата смерти

1894

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Дороненко Емельян

Мать: Дороненко Федосья

д.Терюхино Смоленской губ, Юхнов.уезда, Воскрес.вол., Смоленская губерния (ныне Калужская обл.), Юхновский уезд, Воскресенская волость., г.Калуга
Рождение ребёнка
1850

Сын: Дороненко Григорий

Мать ребёнка: Дороненко Ефросинья

Рождение ребёнка
1864

Сын: Дороненко Алексей

Мать ребёнка: Дороненко Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дороненко Ефросинья

Смерть
1894
с.Карбыза Муромцевского р-на Омской обл., д. Карбыза, Муромцевский район, Омская обл., Россия
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