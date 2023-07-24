Дороненко (Хвилченкова) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дороненко (Хвилченкова) Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

1898

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Хвилченков Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Дороненко Григорий

Отец ребёнка: Дороненко Иван

Рождение ребёнка
1864

Сын: Дороненко Алексей

Отец ребёнка: Дороненко Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дороненко Иван

Смерть
1898