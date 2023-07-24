Дороненко (Хвилченкова) Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти1898
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Хвилченков Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Дороненко Григорий
Отец ребёнка: Дороненко Иван
Рождение ребёнка
1864
Сын: Дороненко Алексей
Отец ребёнка: Дороненко Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дороненко Иван
Смерть
1898