Дороненко (Иванова) Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дороненко (Иванова) Федосья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Дороненко Иван

Отец ребёнка: Дороненко Емельян

д.Терюхино Смоленской губ, Юхнов.уезда, Воскрес.вол., Смоленская губерния (ныне Калужская обл.), Юхновский уезд, Воскресенская волость., г.Калуга
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дороненко Емельян

Смерть
Неизвестно
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