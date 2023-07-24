Дороненко Емельян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дороненко Дорофей
Рождение ребёнка
1827
Сын: Дороненко Иван
Мать ребёнка: Дороненко Федосья
д.Терюхино Смоленской губ, Юхнов.уезда, Воскрес.вол., Смоленская губерния (ныне Калужская обл.), Юхновский уезд, Воскресенская волость., г.Калуга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дороненко Федосья
Смерть
Неизвестно