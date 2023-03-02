Безкоровайный Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безкоровайный Василий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1927

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1927

Отец: Безкоровайный Александр Ефимович

Мать: Мария Андреевна

Рождение ребёнка
02.01.1942

Сын: Донец Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Мария Евдокимовна

Рождение ребёнка
09.11.1954

Дочь: Бережная Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Мария Евдокимовна

Рождение ребёнка
26.10.1956

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Мария Евдокимовна

Рождение ребёнка
26.10.1956

Дочь: Курило Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Мария Евдокимовна

Рождение ребёнка
17.02.1962

Сын: Ветер Александр Васильевич

Мать ребёнка: Мария Евдокимовна

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