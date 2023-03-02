(Ветер) Мария Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1922
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1922
Отец: Ветер Евдоким
Мать: Ветер Матрена Борисовна
Рождение ребёнка
02.01.1942
Сын: Донец Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Безкоровайный Василий Александрович
Рождение ребёнка
09.11.1954
Дочь: Бережная Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Безкоровайный Василий Александрович
Рождение ребёнка
26.10.1956
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Безкоровайный Василий Александрович
Рождение ребёнка
26.10.1956
Дочь: Курило Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Безкоровайный Василий Александрович
Рождение ребёнка
17.02.1962
Сын: Ветер Александр Васильевич
Отец ребёнка: Безкоровайный Василий Александрович