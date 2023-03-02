(Ветер) Мария Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Ветер) Мария Евдокимовна

(Ветер) Мария Евдокимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1922

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1922

Отец: Ветер Евдоким

Мать: Ветер Матрена Борисовна

Рождение ребёнка
02.01.1942

Сын: Донец Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Безкоровайный Василий Александрович

Рождение ребёнка
09.11.1954

Дочь: Бережная Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Безкоровайный Василий Александрович

Рождение ребёнка
26.10.1956

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Безкоровайный Василий Александрович

Рождение ребёнка
26.10.1956

Дочь: Курило Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Безкоровайный Василий Александрович

Рождение ребёнка
17.02.1962

Сын: Ветер Александр Васильевич

Отец ребёнка: Безкоровайный Василий Александрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close