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Ветер Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1962

Отец: Безкоровайный Василий Александрович

Мать: Мария Евдокимовна

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