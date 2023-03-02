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(Ветер) Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1956

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1956

Отец: Безкоровайный Василий Александрович

Мать: Мария Евдокимовна

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