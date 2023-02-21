Петрова (Ильина) Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1942
Отец: Ильин Николай Гаврилович
Мать: Ильина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1964
Рождение ребёнка
06.11.1969
Дочь: Матренина Елена Ивановна
Рождение ребёнка
04.12.1973
Дочь: Кулакова Татьяна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
швея
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область