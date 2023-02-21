Петрова (Ильина) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Ильина) Людмила Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1942

Отец: Ильин Николай Гаврилович

Мать: Ильина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1964

Сын: Петров Валерий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.11.1969

Дочь: Матренина Елена Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.12.1973

Дочь: Кулакова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
швея
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
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