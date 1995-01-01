Мыльников Евгений Павлович
Место рождения
Дата рождения01.01.1914
Дата смерти01.01.1995
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1914
Отец: Мыльников Павел
Рождение ребёнка
Около 29.06.1938
Сын: Мыльников Виктор Евгеньевич
Мать ребёнка: Татьяна Семёнова
Рождение ребёнка
Около 1942
Дочь: Мыльникова Вера Евгеньевна
Мать ребёнка: Татьяна Семёнова
Рождение ребёнка
Около 1945
Дочь: Мыльникова Надежда Евгеньевна
Мать ребёнка: Татьяна Семёнова
Рождение ребёнка
26.07.1948
Дочь: Мыльникова Любовь Евгеньевна
Мать ребёнка: Татьяна Семёнова
Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1952
Дочь: Мыльникова Людмила Евгеньевна
Мать ребёнка: Татьяна Семёнова
Смерть
01.01.1995
Алтай, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область