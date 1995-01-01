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Мыльников Евгений Павлович

Место рождения

Вырыпаевка, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.01.1914

Дата смерти

01.01.1995

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1914

Отец: Мыльников Павел

Мать: не указана

Вырыпаевка, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 29.06.1938

Сын: Мыльников Виктор Евгеньевич

Мать ребёнка: Татьяна Семёнова

Рождение ребёнка
Около 1942

Дочь: Мыльникова Вера Евгеньевна

Мать ребёнка: Татьяна Семёнова

Рождение ребёнка
Около 1945

Дочь: Мыльникова Надежда Евгеньевна

Мать ребёнка: Татьяна Семёнова

Рождение ребёнка
26.07.1948

Дочь: Мыльникова Любовь Евгеньевна

Мать ребёнка: Татьяна Семёнова

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1952

Дочь: Мыльникова Людмила Евгеньевна

Мать ребёнка: Татьяна Семёнова

Смерть
01.01.1995
Алтай, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область
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