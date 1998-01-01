Татьяна Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.01.1998
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семён
Рождение ребёнка
Около 29.06.1938
Сын: Мыльников Виктор Евгеньевич
Отец ребёнка: Мыльников Евгений Павлович
Рождение ребёнка
Около 1942
Дочь: Мыльникова Вера Евгеньевна
Отец ребёнка: Мыльников Евгений Павлович
Рождение ребёнка
Около 1945
Дочь: Мыльникова Надежда Евгеньевна
Отец ребёнка: Мыльников Евгений Павлович
Рождение ребёнка
26.07.1948
Дочь: Мыльникова Любовь Евгеньевна
Отец ребёнка: Мыльников Евгений Павлович
Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1952
Дочь: Мыльникова Людмила Евгеньевна
Отец ребёнка: Мыльников Евгений Павлович
Смерть
01.01.1998