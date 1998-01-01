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Татьяна Семёнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.01.1998

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 29.06.1938

Сын: Мыльников Виктор Евгеньевич

Отец ребёнка: Мыльников Евгений Павлович

Рождение ребёнка
Около 1942

Дочь: Мыльникова Вера Евгеньевна

Отец ребёнка: Мыльников Евгений Павлович

Рождение ребёнка
Около 1945

Дочь: Мыльникова Надежда Евгеньевна

Отец ребёнка: Мыльников Евгений Павлович

Рождение ребёнка
26.07.1948

Дочь: Мыльникова Любовь Евгеньевна

Отец ребёнка: Мыльников Евгений Павлович

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1952

Дочь: Мыльникова Людмила Евгеньевна

Отец ребёнка: Мыльников Евгений Павлович

Смерть
01.01.1998
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