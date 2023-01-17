село Вырыпаевка, село Вырыпаевка, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Вырыпаевка

Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Карсунский уезд
818Вырыпаевка, с. вл.на л. б. рч. Вешкаймы.104541170182Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Корсунский уезд, Вешкайменская волость
557. Вырыпаевка, село бывшее владельческое, при речке Вешкайме, дворов 54, жителей 374, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Вешкаймский район
30645Вырыпаевкасело54°06'с.ш.47°02'в.д.N-38-071

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Вешкаймский муниципальный район, Вешкаймское городское поселение
73607151116с Вырыпаевкасело
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