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Поляков Архип Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1864 ст.

Отец: Поляков Трофим Михайлович

Мать: Полякова (Галактионова) Марфа Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Василий Архипович

Мать ребёнка: Полякова (Космина) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова (Космина) Анна

Рождение ребёнка
25.01.1887 ст.

Сын: Поляков Иван Архипович

Мать ребёнка: Полякова (Космина) Анна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.04.1894 ст.

Сын: Поляков Марк Архипович

Мать ребёнка: Полякова (Космина) Анна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.04.1898 ст.

Сын: Поляков Георгий Архипович

Мать ребёнка: Полякова (Космина) Анна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.04.1902 ст.

Сын: (Полякова) Александра Архипович

Мать ребёнка: Полякова (Космина) Анна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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