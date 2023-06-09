Поляков Архип Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1864 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Василий Архипович
Мать ребёнка: Полякова (Космина) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полякова (Космина) Анна
Рождение ребёнка
25.01.1887 ст.
Мать ребёнка: Полякова (Космина) Анна
Рождение ребёнка
25.04.1894 ст.
Мать ребёнка: Полякова (Космина) Анна
Рождение ребёнка
20.04.1898 ст.
Сын: Поляков Георгий Архипович
Мать ребёнка: Полякова (Космина) Анна
Рождение ребёнка
15.04.1902 ст.
Сын: (Полякова) Александра Архипович
Мать ребёнка: Полякова (Космина) Анна
Смерть
Неизвестно