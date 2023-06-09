Полякова (Космина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Василий Архипович
Отец ребёнка: Поляков Архип Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1887 ст.
Отец ребёнка: Поляков Архип Трофимович
Рождение ребёнка
25.04.1894 ст.
Отец ребёнка: Поляков Архип Трофимович
Рождение ребёнка
20.04.1898 ст.
Сын: Поляков Георгий Архипович
Отец ребёнка: Поляков Архип Трофимович
Рождение ребёнка
15.04.1902 ст.
Сын: (Полякова) Александра Архипович
Отец ребёнка: Поляков Архип Трофимович