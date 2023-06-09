Полякова (Космина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Космина) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Василий Архипович

Отец ребёнка: Поляков Архип Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Архип Трофимович

Рождение ребёнка
25.01.1887 ст.

Сын: Поляков Иван Архипович

Отец ребёнка: Поляков Архип Трофимович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.04.1894 ст.

Сын: Поляков Марк Архипович

Отец ребёнка: Поляков Архип Трофимович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.04.1898 ст.

Сын: Поляков Георгий Архипович

Отец ребёнка: Поляков Архип Трофимович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.04.1902 ст.

Сын: (Полякова) Александра Архипович

Отец ребёнка: Поляков Архип Трофимович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

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