Полякова (Галактионова) Марфа Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Галактионова) Марфа Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

29.10.1895 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Галактионов Евдоким Самсонович

Мать: не указана

Бракосочетание
10.10.1862 ст.

Муж: Поляков Трофим Михайлович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.02.1864 ст.

Сын: Поляков Архип Трофимович

Отец ребёнка: Поляков Трофим Михайлович

Смерть
29.10.1895 ст.
от простуды