Полякова (Галактионова) Марфа Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смерти29.10.1895 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: Галактионов Евдоким Самсонович
Мать: не указана
Бракосочетание
10.10.1862 ст.
Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.02.1864 ст.
Отец ребёнка: Поляков Трофим Михайлович
Смерть
29.10.1895 ст.
от простуды