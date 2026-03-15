Мордвинов Яков Михайлович 1822 — найти родственников по фамилии на Familio

Мордвинов Яков Михайлович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1822, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

умер После ?.02.1887, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Отец
Мордвинов Михаил Лукьянович1791 г.р.
Мать
Мордвинова Анисья Анисиевна1794 г.р.
Супруги
Мордвинова Марфа Сысоевна1824 г.р.
Дети
Мордвинов Егор Яковлевич1849 г.р.
(Мордвинова) Дарья Яковлевна1855 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Мордвинов Михаил Лукьянович

Мать: Мордвинова Анисья Анисиевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мордвинова Марфа Сысоевна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Мордвинов Егор Яковлевич

Мать ребёнка: Мордвинова Марфа Сысоевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Мордвинова) Дарья Яковлевна

Мать ребёнка: Мордвинова Марфа Сысоевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Смерть
После ?.02.1887
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

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