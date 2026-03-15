Мордвинов Яков Михайлович
мужской, родился 1822, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
умер После ?.02.1887, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
ОтецМордвинов Михаил Лукьянович1791 г.р.
МатьМордвинова Анисья Анисиевна1794 г.р.
Супруги
Мордвинова Марфа Сысоевна1824 г.р.
Дети
Мордвинов Егор Яковлевич1849 г.р.
(Мордвинова) Дарья Яковлевна1855 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Мордвинова Марфа Сысоевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Мордвинова) Дарья Яковлевна
Мать ребёнка: Мордвинова Марфа Сысоевна
Смерть
После ?.02.1887