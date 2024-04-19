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Мордвинов Михаил Лукьянович

Место рождения

Сысои, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

1862

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Мордвинов Лукьян Васильевич

Мать: Мордвинова Ирина

Сысои, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мордвинова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мордвинова Анисья Анисиевна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Мордвинов Иуда Михайлович

Мать ребёнка: Мордвинова Анисья Анисиевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Мордвинов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Мордвинова Анисья Анисиевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Мордвинов Яков Михайлович

Мать ребёнка: Мордвинова Анисья Анисиевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Мордвинова) Акулина Михайловна

Мать ребёнка: Мордвинова Анисья Анисиевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Мордвинов Кузьма Михайлович

Мать ребёнка: Мордвинова Анисья Анисиевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Мордвинова) Марина Михайловна

Мать ребёнка: Мордвинова Анисья Анисиевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.09.1838

Сын: Мордвинов Степан Михайлович

Мать ребёнка: Мордвинова Анисья Анисиевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1862
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

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