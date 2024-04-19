Мордвинов Михаил Лукьянович
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Мордвинов Лукьян Васильевич
Мать: Мордвинова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мордвинова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Сын: Мордвинов Иуда Михайлович
Мать ребёнка: Мордвинова Анисья Анисиевна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Мордвинов Иван Михайлович
Мать ребёнка: Мордвинова Анисья Анисиевна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Мордвинов Яков Михайлович
Мать ребёнка: Мордвинова Анисья Анисиевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Мордвинова) Акулина Михайловна
Мать ребёнка: Мордвинова Анисья Анисиевна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Мордвинов Кузьма Михайлович
Мать ребёнка: Мордвинова Анисья Анисиевна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Мордвинова) Марина Михайловна
Мать ребёнка: Мордвинова Анисья Анисиевна
Рождение ребёнка
24.09.1838
Сын: Мордвинов Степан Михайлович
Мать ребёнка: Мордвинова Анисья Анисиевна
Смерть
1862