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Мордвинова Анисья Анисиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

До 1859

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мордвинов Михаил Лукьянович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Мордвинов Иуда Михайлович

Отец ребёнка: Мордвинов Михаил Лукьянович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Мордвинов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Мордвинов Михаил Лукьянович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Мордвинов Яков Михайлович

Отец ребёнка: Мордвинов Михаил Лукьянович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Мордвинова) Акулина Михайловна

Отец ребёнка: Мордвинов Михаил Лукьянович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Мордвинов Кузьма Михайлович

Отец ребёнка: Мордвинов Михаил Лукьянович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Мордвинова) Марина Михайловна

Отец ребёнка: Мордвинов Михаил Лукьянович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.09.1838

Сын: Мордвинов Степан Михайлович

Отец ребёнка: Мордвинов Михаил Лукьянович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
До 1859
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

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