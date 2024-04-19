Мордвинова Анисья Анисиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиДо 1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Сын: Мордвинов Иуда Михайлович
Отец ребёнка: Мордвинов Михаил Лукьянович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Мордвинов Иван Михайлович
Отец ребёнка: Мордвинов Михаил Лукьянович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Мордвинов Яков Михайлович
Отец ребёнка: Мордвинов Михаил Лукьянович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Мордвинова) Акулина Михайловна
Отец ребёнка: Мордвинов Михаил Лукьянович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Мордвинов Кузьма Михайлович
Отец ребёнка: Мордвинов Михаил Лукьянович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Мордвинова) Марина Михайловна
Отец ребёнка: Мордвинов Михаил Лукьянович
Рождение ребёнка
24.09.1838
Сын: Мордвинов Степан Михайлович
Отец ребёнка: Мордвинов Михаил Лукьянович
Смерть
До 1859