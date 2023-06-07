Егоров Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1942 г.р.
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Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова Евдокия Прокопьевна

Рождение ребёнка
27.10.1942

Сын: Егоров Василий Васильевич

Мать ребёнка: Егорова Евдокия Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова Евдокия Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова Евдокия Прокопьевна

Смерть
Неизвестно
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