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Егоров Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Егоров Василий

Мать: Егорова Евдокия

Рождение ребёнка
07.04.1967

Дочь: Вахрушева Алевтина Васильевна

Мать ребёнка: Перевозчикова Галина Тимофеевна

Рождение ребёнка
20.10.1968

Дочь: Бусыгина Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Перевозчикова Галина Тимофеевна

Смерть
Неизвестно