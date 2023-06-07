Егоров Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1942
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец: Егоров Василий
Мать: Егорова Евдокия
Рождение ребёнка
07.04.1967
Дочь: Вахрушева Алевтина Васильевна
Мать ребёнка: Перевозчикова Галина Тимофеевна
Рождение ребёнка
20.10.1968
Дочь: Бусыгина Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Перевозчикова Галина Тимофеевна
Смерть
Неизвестно