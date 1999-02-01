Егорова Евдокия Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.?
Дата смерти?.02.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.04.1937
Рождение ребёнка
27.10.1942
Сын: Егоров Василий Васильевич
Отец ребёнка: Егоров Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
?.02.1999