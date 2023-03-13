Емельяновъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Емельяновъ Степанъ
Бракосочетание
18.02.1905
Жена: Емельянова Марья
Рождение ребёнка
12.02.1907
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Емельянова Марья
Рождение ребёнка
26.04.1908
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Емельянова Марья
Рождение ребёнка
07.10.1911
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Емельянова Марья
Рождение ребёнка
27.03.1914
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Емельянова Марья
хуторъ Ново-Покровский
Рождение ребёнка
16.12.1915
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Емельянова Марья
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.02.1918
Сын: Емельяновъ Федоръ
Мать ребёнка: Емельянова Марья