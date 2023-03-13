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Емельяновъ Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Емельяновъ Степанъ

Мать: Емельянова Наталья Павлова

Бракосочетание
18.02.1905

Жена: Емельянова Марья

Рождение ребёнка
12.02.1907

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Емельянова Марья

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.04.1908

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Емельянова Марья

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1911

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Емельянова Марья

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.03.1914

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Емельянова Марья

хуторъ Ново-Покровский
Рождение ребёнка
16.12.1915

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Емельянова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.02.1918

Сын: Емельяновъ Федоръ

Мать ребёнка: Емельянова Марья

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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