Емельянова Наталья Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова Наталья Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Емельяновъ Василий

Отец ребёнка: Емельяновъ Степанъ

Рождение ребёнка
1892

Сын: Емельяновъ Михаилъ

Отец ребёнка: Емельяновъ Степанъ

Рождение ребёнка
30.03.1904

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Емельяновъ Степанъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Емельяновъ Степанъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безсонова Гликерья

Отец ребёнка: Емельяновъ Степанъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельяновъ Степанъ

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