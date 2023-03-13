Емельянова Наталья Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1886
Сын: Емельяновъ Василий
Отец ребёнка: Емельяновъ Степанъ
Рождение ребёнка
1892
Сын: Емельяновъ Михаилъ
Отец ребёнка: Емельяновъ Степанъ
Рождение ребёнка
30.03.1904
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Емельяновъ Степанъ
Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Емельяновъ Степанъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безсонова Гликерья
Отец ребёнка: Емельяновъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емельяновъ Степанъ