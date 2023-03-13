Емельяновъ Степанъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельяновъ Степанъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Емельяновъ Василий

Мать ребёнка: Емельянова Наталья Павлова

Рождение ребёнка
1892

Сын: Емельяновъ Михаилъ

Мать ребёнка: Емельянова Наталья Павлова

Рождение ребёнка
30.03.1904

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Емельянова Наталья Павлова

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Емельянова Наталья Павлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безсонова Гликерья

Мать ребёнка: Емельянова Наталья Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова Наталья Павлова

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