Емельяновъ Степанъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Емельяновъ Василий
Мать ребёнка: Емельянова Наталья Павлова
Рождение ребёнка
1892
Сын: Емельяновъ Михаилъ
Мать ребёнка: Емельянова Наталья Павлова
Рождение ребёнка
30.03.1904
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Емельянова Наталья Павлова
Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Емельянова Наталья Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безсонова Гликерья
Мать ребёнка: Емельянова Наталья Павлова
Бракосочетание
Неизвестно