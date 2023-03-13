Емельянова (Тетерина) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова (Тетерина) Марья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Тетеринъ Захаръ Ивановъ

Мать: не указана

Бракосочетание
18.02.1905

Муж: Емельяновъ Василий

Рождение ребёнка
12.02.1907

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Емельяновъ Василий

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.04.1908

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Емельяновъ Василий

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1911

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Емельяновъ Василий

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.03.1914

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Емельяновъ Василий

хуторъ Ново-Покровский
Рождение ребёнка
16.12.1915

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Емельяновъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.02.1918

Сын: Емельяновъ Федоръ

Отец ребёнка: Емельяновъ Василий

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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