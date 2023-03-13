Тетеринъ Захаръ Ивановъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Мамыкина Екатерина
Рождение ребёнка
1880
Сын: Тетеринъ Сергей
Рождение ребёнка
1885
Сын: Тетеринъ Макаръ
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Емельянова Марья
Рождение ребёнка
1893
Сын: Тетеринъ Павелъ
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Кашина Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тетеринъ Василий