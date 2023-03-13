Тетеринъ Захаръ Ивановъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тетеринъ Захаръ Ивановъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Мамыкина Екатерина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Тетеринъ Сергей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Тетеринъ Макаръ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Емельянова Марья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Тетеринъ Павелъ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Кашина Степанида

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тетеринъ Василий

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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