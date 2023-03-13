Мамыкина (Тетерина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкина (Тетерина) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Тетеринъ Захаръ Ивановъ

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1901

Муж: Мамыкинъ Павелъ

Рождение ребёнка
07.11.1901

Сын: Мамыкинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.09.1903

Сын: Мамыкинъ Иванъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.05.1906

Сын: Мамыкинъ Константинъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1909

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Мамыкинъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.12.1911

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Мамыкинъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.09.1914

Дочь: Мамыкина Таисья

Отец ребёнка: Мамыкинъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1916

Дочь: Степанида

Отец ребёнка: Мамыкинъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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