Мамыкина (Тетерина) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Тетеринъ Захаръ Ивановъ
Бракосочетание
28.01.1901
Муж: Мамыкинъ Павелъ
Рождение ребёнка
07.11.1901
Сын: Мамыкинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Павелъ
Рождение ребёнка
05.09.1903
Сын: Мамыкинъ Иванъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Павелъ
Рождение ребёнка
18.05.1906
Сын: Мамыкинъ Константинъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Павелъ
Рождение ребёнка
05.02.1909
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Мамыкинъ Павелъ
Рождение ребёнка
23.12.1911
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Мамыкинъ Павелъ
Рождение ребёнка
28.09.1914
Дочь: Мамыкина Таисья
Отец ребёнка: Мамыкинъ Павелъ
Рождение ребёнка
02.11.1916
Дочь: Степанида
Отец ребёнка: Мамыкинъ Павелъ