Устюжанина Геликерия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюжанина Геликерия Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Перепись 1897 плёнка 2201939, стр. 223
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устюжанина Евдокия Самуилова

Отец ребёнка: Устюжанин Самуил Сергеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устюжанина Василиса Самуилова

Отец ребёнка: Устюжанин Самуил Сергеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устюжанин Самуил Сергеев

Рождение ребёнка
16.01.1849

Дочь: Устюжанина Мария Самуилова

Отец ребёнка: Устюжанин Самуил Сергеев

Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область
ф. 443, о. 1, д. 26, стр. 4 - плёнка 2121840, стр. 143
Рождение ребёнка
19.01.1850

Дочь: Устюжанина Мария Самуилова

Отец ребёнка: Устюжанин Самуил Сергеев

Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область
ЦГА ЦР ф. 443, о. 1, д. 27, стр. 4 - плёнка 2121840, стр. 255
Рождение ребёнка
01.06.1852

Дочь: Устюжанина Марфа Самуилова

Отец ребёнка: Устюжанин Самуил Сергеев

Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область
ф. 443, о. 1, д. 29, стр. 20 - плёнка 2121840, стр. 481
Рождение ребёнка
Вычислено 1853

Сын: Устюжанин Дмитрий Самуилов

Отец ребёнка: Устюжанин Самуил Сергеев

Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область
плёнка 2201939, стр. 220-221 Перепись 1897г.
Рождение ребёнка
23.06.1853

Сын: Устюжанин Павел Самуилов

Отец ребёнка: Устюжанин Самуил Сергеев

Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область
ф. 443, о. 1, д. 30, стр. 24 - плёнка 2121840, стр. ???
Рождение ребёнка
04.09.1854

Дочь: Чухланцева Анна Самуилова

Отец ребёнка: Устюжанин Самуил Сергеев

Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область
ф. 443, о. 1, д. 30, стр. 139 - плёнка 2121840, стр. ???
Рождение ребёнка
04.11.1855

Дочь: Устюжанина Матрона Самуилова

Отец ребёнка: Устюжанин Самуил Сергеев

Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область
ф. 443, о. 1, д. 31, стр. 45 - плёнка 2121840, стр. 849
Рождение ребёнка
Вычислено 1857

Сын: Устюжанин Василий Самуилов

Отец ребёнка: Устюжанин Самуил Сергеев

Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область
Перепись 2201939, стр. 226-227
Рождение ребёнка
22.06.1861

Дочь: Устюжанина Агрипина Самуилова

Отец ребёнка: Устюжанин Самуил Сергеев

Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область
ф. 443, о. 1, д. 33, стр. 136 - плёнка 2121841, стр. 367
Рождение ребёнка
1863

Сын: Устюжанин Михаил Самуилов

Отец ребёнка: Устюжанин Самуил Сергеев

Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область
Перепись 1897 плёнка 2201939, стр. 223
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Ижболдина Ольга Самуилова

Отец ребёнка: Устюжанин Самуил Сергеев

Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область
По переписи 1897г ЦГА УР ф. 236, о. 1, д. 612, стр. 157 - плёнка 2211397, стр. 258
Рождение ребёнка
12.05.1865

Дочь: Устюжанина Елена Самуилова

Отец ребёнка: Устюжанин Самуил Сергеев

Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область
плёнка 2121842, стр. 44
Рождение ребёнка
20.06.1869 ст.

Дочь: Устюжанина Феврония Самуилова

Отец ребёнка: Устюжанин Самуил Сергеев

Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область
Близнецы плёнка 2121842, стр. 713
Рождение ребёнка
20.06.1869 ст.

Дочь: Устюжанина Марфа Самуилова

Отец ребёнка: Устюжанин Самуил Сергеев

Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область
Близнецы плёнка 2121842, стр. 713
Смерть
Неизвестно

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