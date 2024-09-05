Устюжанина Геликерия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Устюжанина Евдокия Самуилова
Отец ребёнка: Устюжанин Самуил Сергеев
Дочь: Устюжанина Василиса Самуилова
Отец ребёнка: Устюжанин Самуил Сергеев
Дочь: Устюжанина Мария Самуилова
Отец ребёнка: Устюжанин Самуил Сергеев
Дочь: Устюжанина Мария Самуилова
Отец ребёнка: Устюжанин Самуил Сергеев
Дочь: Устюжанина Марфа Самуилова
Отец ребёнка: Устюжанин Самуил Сергеев
Сын: Устюжанин Дмитрий Самуилов
Отец ребёнка: Устюжанин Самуил Сергеев
Отец ребёнка: Устюжанин Самуил Сергеев
Дочь: Чухланцева Анна Самуилова
Отец ребёнка: Устюжанин Самуил Сергеев
Дочь: Устюжанина Матрона Самуилова
Отец ребёнка: Устюжанин Самуил Сергеев
Сын: Устюжанин Василий Самуилов
Отец ребёнка: Устюжанин Самуил Сергеев
Дочь: Устюжанина Агрипина Самуилова
Отец ребёнка: Устюжанин Самуил Сергеев
Сын: Устюжанин Михаил Самуилов
Отец ребёнка: Устюжанин Самуил Сергеев
Дочь: Ижболдина Ольга Самуилова
Отец ребёнка: Устюжанин Самуил Сергеев
Дочь: Устюжанина Елена Самуилова
Отец ребёнка: Устюжанин Самуил Сергеев
Дочь: Устюжанина Феврония Самуилова
Отец ребёнка: Устюжанин Самуил Сергеев
Дочь: Устюжанина Марфа Самуилова
Отец ребёнка: Устюжанин Самуил Сергеев