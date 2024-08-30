Чухланцева (Устюжанина) Анна Самуилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чухланцева (Устюжанина) Анна Самуилова

Место рождения

Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область

Дата рождения

04.09.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1854

Отец: Устюжанин Самуил Сергеев

Мать: Устюжанина Геликерия Михайлова

Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область
ф. 443, о. 1, д. 30, стр. 139 - плёнка 2121840, стр. ???
Крещение
05.09.1854
Кигбаево, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
ф. 443, о. 1, д. 30, стр. 139 - плёнка 2121840, стр. ???
Восприемник
17.09.1874
Кигбаево, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
ЦГА УР ф. 443, о. 1, 42, стр. 48 - плёнка 2121844, стр. 914
Бракосочетание
10.11.1874

Муж: Чухланцев Семен Иванов

Кигбаево, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
ЦГА УР ф. 443, о. 1, 42, стр. 86 - плёнка 2121845, стр. 25
Рождение ребёнка
01.07.1879

Сын: Чухланцев Филипп Семенов

Отец ребёнка: Чухланцев Семен Иванов

Кигбаево, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 45, стр. 32 - плёнка 2121845, стр. 774
Смерть
Неизвестно

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