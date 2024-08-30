Чухланцева (Устюжанина) Анна Самуилова
Место рождения
Дата рождения04.09.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1854
ф. 443, о. 1, д. 30, стр. 139 - плёнка 2121840, стр. ???
Крещение
05.09.1854
ф. 443, о. 1, д. 30, стр. 139 - плёнка 2121840, стр. ???
Восприемник
17.09.1874
ЦГА УР ф. 443, о. 1, 42, стр. 48 - плёнка 2121844, стр. 914
Бракосочетание
10.11.1874
ЦГА УР ф. 443, о. 1, 42, стр. 86 - плёнка 2121845, стр. 25
Рождение ребёнка
01.07.1879
Отец ребёнка: Чухланцев Семен Иванов
ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 45, стр. 32 - плёнка 2121845, стр. 774
Смерть
Неизвестно