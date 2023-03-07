Устюжанин Василий Самуилович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1857 ст.
Отец: Устюжанин Самуил Сергиев
Мать: не указана
Перепись 2201939, стр. 226-227
Рождение ребёнка
Вычислено 1880 ст.
Сын: Устюжанин Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Устюжанина Екатерина Прокоивева
Перепись 2201939, стр. 226-227
Рождение ребёнка
Вычислено 1890 ст.
Сын: Устюжанин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Устюжанина Екатерина Прокоивева
Перепись 2201939, стр. 226-227
Рождение ребёнка
Вычислено 1895 ст.
Дочь: Устюжанина Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Устюжанина Екатерина Прокоивева
Перепись 2201939, стр. 226-227
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно