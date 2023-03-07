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Устюжанин Василий Самуилович

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Место рождения

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1857 ст.

Отец: Устюжанин Самуил Сергиев

Мать: не указана

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Перепись 2201939, стр. 226-227
Рождение ребёнка
Вычислено 1880 ст.

Сын: Устюжанин Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Устюжанина Екатерина Прокоивева

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Перепись 2201939, стр. 226-227
Рождение ребёнка
Вычислено 1890 ст.

Сын: Устюжанин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Устюжанина Екатерина Прокоивева

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Перепись 2201939, стр. 226-227
Рождение ребёнка
Вычислено 1895 ст.

Дочь: Устюжанина Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Устюжанина Екатерина Прокоивева

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Перепись 2201939, стр. 226-227
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устюжанина Екатерина Прокоивева

Смерть
Неизвестно
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