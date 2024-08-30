Устюжанина Екатерина Прокопиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти02.08.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Перепись 2201939, стр. 226-227
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.01.1879
Дочь: Устюжанина Анна Васильева
Отец ребёнка: Устюжанин Василий Самуилов
ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 45, стр. 6 - плёнка 2121845, стр. 748
Рождение ребёнка
29.09.1880
Сын: Устюжанин Григорий Васильев
Отец ребёнка: Устюжанин Василий Самуилов
ф. 443, о. 1, д. 43, стр. 188 - плёнка 2121846, стр. 14
Рождение ребёнка
05.03.1889
Сын: Устюжанин Алексей Васильев
Отец ребёнка: Устюжанин Василий Самуилов
плёнка 2121848, стр. 428 Перепись 1897г. плёнка 2201939, стр. 226-227
Рождение ребёнка
06.07.1891
Сын: Устюжанин Владимир Васильев
Отец ребёнка: Устюжанин Василий Самуилов
ф. 443, о. 1, д. 52, стр. 245 - плёнка 2121848, стр. 916
Рождение ребёнка
05.12.1892
Сын: Устюжанин Николай Васильев
Отец ребёнка: Устюжанин Василий Самуилов
ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 53, стр. 39 - плёнка 2121849, стр. 45
Рождение ребёнка
01.05.1894
Дочь: Устюжанина Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Устюжанин Василий Самуилов
плёнка 2121849, стр. 205 Перепись 1897г. - плёнка 2201939, стр. 226-227
Рождение ребёнка
?.07.1896
Дочь: Устюжанина Анна Васильева
Отец ребёнка: Устюжанин Василий Самуилов
1 мес от смерти
Рождение ребёнка
13.02.1898
Отец ребёнка: Устюжанин Василий Самуилов
ф. 443, о. 1, д. 55, стр. 404 - плёнка 2121850, стр. 95
Смерть
02.08.1903
От горячки ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 58, стр. 452 - плёнка 2121851, стр. 45
Похороны
03.08.1903
Кигбаево, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 58, стр. 452 - плёнка 2121851, стр. 45