Устюжанина Екатерина Прокопиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюжанина Екатерина Прокопиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

02.08.1903

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Перепись 2201939, стр. 226-227
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устюжанин Василий Самуилов

Рождение ребёнка
29.01.1879

Дочь: Устюжанина Анна Васильева

Отец ребёнка: Устюжанин Василий Самуилов

Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область
ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 45, стр. 6 - плёнка 2121845, стр. 748
Рождение ребёнка
29.09.1880

Сын: Устюжанин Григорий Васильев

Отец ребёнка: Устюжанин Василий Самуилов

Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область
ф. 443, о. 1, д. 43, стр. 188 - плёнка 2121846, стр. 14
Рождение ребёнка
05.03.1889

Сын: Устюжанин Алексей Васильев

Отец ребёнка: Устюжанин Василий Самуилов

Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область
плёнка 2121848, стр. 428 Перепись 1897г. плёнка 2201939, стр. 226-227
Рождение ребёнка
06.07.1891

Сын: Устюжанин Владимир Васильев

Отец ребёнка: Устюжанин Василий Самуилов

Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область
ф. 443, о. 1, д. 52, стр. 245 - плёнка 2121848, стр. 916
Рождение ребёнка
05.12.1892

Сын: Устюжанин Николай Васильев

Отец ребёнка: Устюжанин Василий Самуилов

Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область
ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 53, стр. 39 - плёнка 2121849, стр. 45
Рождение ребёнка
01.05.1894

Дочь: Устюжанина Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Устюжанин Василий Самуилов

Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область
плёнка 2121849, стр. 205 Перепись 1897г. - плёнка 2201939, стр. 226-227
Рождение ребёнка
?.07.1896

Дочь: Устюжанина Анна Васильева

Отец ребёнка: Устюжанин Василий Самуилов

Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область
1 мес от смерти
Рождение ребёнка
13.02.1898

Сын: Устюжанин Павел Васильев

Отец ребёнка: Устюжанин Василий Самуилов

Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область
ф. 443, о. 1, д. 55, стр. 404 - плёнка 2121850, стр. 95
Смерть
02.08.1903
Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область
От горячки ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 58, стр. 452 - плёнка 2121851, стр. 45
Похороны
03.08.1903
Кигбаево, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 58, стр. 452 - плёнка 2121851, стр. 45

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