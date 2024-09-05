Ижболдина (Устюжанина) Ольга Самуилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ижболдина (Устюжанина) Ольга Самуилова

Место рождения

Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Устюжанин Самуил Сергеев

Мать: Устюжанина Геликерия Михайлова

Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область
По переписи 1897г ЦГА УР ф. 236, о. 1, д. 612, стр. 157 - плёнка 2211397, стр. 258
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ижболдин Иван Петров

Восприемник
02.07.1879
Кигбаево, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 45, стр. 32 - плёнка 2121845, стр. 774
Восприемник
30.09.1880
Кигбаево, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
ф. 443, о. 1, д. 43, стр. 188 - плёнка 2121846, стр. 14
Рождение ребёнка
1883

Сын: Ижболдин Николай Иванов

Отец ребёнка: Ижболдин Иван Петров

Юрино-Бобровка, Сарапульский округ, Уральская область
По переписи 1897г ЦГА УР ф. 236, о. 1, д. 612, стр. 157 - плёнка 2211397, стр. 258
Восприемник
05.03.1889
Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область
плёнка 2121848, стр. 428
Рождение ребёнка
1891

Сын: Ижболдин Павел Иванов

Отец ребёнка: Ижболдин Иван Петров

Юрино-Бобровка, Сарапульский округ, Уральская область
По переписи 1897г ЦГА УР ф. 236, о. 1, д. 612, стр. 157 - плёнка 2211397, стр. 258
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Ижболдина Мария Иванова

Отец ребёнка: Ижболдин Иван Петров

Юрино-Бобровка, Сарапульский округ, Уральская область
По переписи 1897г ЦГА УР ф. 236, о. 1, д. 612, стр. 157 - плёнка 2211397, стр. 258
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Ижболдина Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Ижболдин Иван Петров

Юрино-Бобровка, Сарапульский округ, Уральская область
По переписи 1897г ЦГА УР ф. 236, о. 1, д. 612, стр. 157 - плёнка 2211397, стр. 258
Смерть
Неизвестно

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