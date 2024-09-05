Ижболдина (Устюжанина) Ольга Самуилова
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1865
По переписи 1897г ЦГА УР ф. 236, о. 1, д. 612, стр. 157 - плёнка 2211397, стр. 258
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ижболдин Иван Петров
Восприемник
02.07.1879
ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 45, стр. 32 - плёнка 2121845, стр. 774
Восприемник
30.09.1880
ф. 443, о. 1, д. 43, стр. 188 - плёнка 2121846, стр. 14
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Ижболдин Иван Петров
По переписи 1897г ЦГА УР ф. 236, о. 1, д. 612, стр. 157 - плёнка 2211397, стр. 258
Восприемник
05.03.1889
плёнка 2121848, стр. 428
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Ижболдин Иван Петров
По переписи 1897г ЦГА УР ф. 236, о. 1, д. 612, стр. 157 - плёнка 2211397, стр. 258
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Ижболдина Мария Иванова
Отец ребёнка: Ижболдин Иван Петров
По переписи 1897г ЦГА УР ф. 236, о. 1, д. 612, стр. 157 - плёнка 2211397, стр. 258
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Ижболдина Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Ижболдин Иван Петров
По переписи 1897г ЦГА УР ф. 236, о. 1, д. 612, стр. 157 - плёнка 2211397, стр. 258
Смерть
Неизвестно