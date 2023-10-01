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Никифоров Иван Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никифоров Филипп Иванович

Мать: Никифорова Агафья Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондратьева Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Никифорова Мария Илларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифорова Николай Иванович

Мать ребёнка: Никифорова Мария Илларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Владмирим Иванович

Мать ребёнка: Никифорова Мария Илларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Мария Илларионовна

Смерть
Неизвестно

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