Никифоров Иван Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондратьева Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Никифорова Мария Илларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифорова Николай Иванович
Мать ребёнка: Никифорова Мария Илларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Владмирим Иванович
Мать ребёнка: Никифорова Мария Илларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно